اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 09:53 م
أكرم القصاص
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دار الإفتاء توضح كيفية ترتيب الجنازات إذا كان المتوفين رجالا ونساء وصغارا

الثلاثاء، 16 مايو 2023 09:29 م
دار الإفتاء توضح كيفية ترتيب الجنازات إذا كان المتوفين رجالا ونساء وصغارا دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

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أوضحت دار الإفتاء المصرية كيفية ترتيب الجنازات إذا كانوا رجالًا ونساءً وصغارًا، وقالت إن كانت الجنازات المجتمعة من جنسٍ واحدٍ بأن كانت رجالًا أو نساءً أو صبيانًا قُدِّم أفضلهم، فإما أن يوضعوا واحدًا خلف واحدٍ ويبدأ بأهل السن والفضل، أو يُجعل بعضهم خلف بعض، أو يُجعلوا صفًّا واحدًا، ويقوم الإمام وسطهم ويصلي عليهم، ويصنع بالنساء كما يصنع بالرجال.
 
وإن كانوا غلمانًا ذكورًا ونساءً جعل الغلمان مما يلي الإمام، والنساء من خلفهم مما يلي القبلة.
 
وإن اشتملت الجنازات على الرجال والنساء: فالذي عليه المذاهب الفقهية والوارد عن أكثر السلف وجماهير العلماء تقديمُ الرجال إلى جهة الإمام وجَعْل النساء مما يلي القبلة، فإن ضمَّت معهم جنازات الصبيان جُعلت خلف جنازات الرجال، ثم جنازات النساء مما يلي القِبلة.
 
 
 

جنازات

جنازة

الازهر الشريف

صلاة الجنازة

تعدد المتوفين فى صلاة الجنازة



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