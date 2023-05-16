دار الإفتاء توضح كيفية ترتيب الجنازات إذا كان المتوفين رجالا ونساء وصغارا

كتب لؤى على

أوضحت دار الإفتاء المصرية كيفية ترتيب الجنازات إذا كانوا رجالًا ونساءً وصغارًا، وقالت إن كانت الجنازات المجتمعة من جنسٍ واحدٍ بأن كانت رجالًا أو نساءً أو صبيانًا قُدِّم أفضلهم، فإما أن يوضعوا واحدًا خلف واحدٍ ويبدأ بأهل السن والفضل، أو يُجعل بعضهم خلف بعض، أو يُجعلوا صفًّا واحدًا، ويقوم الإمام وسطهم ويصلي عليهم، ويصنع بالنساء كما يصنع بالرجال.

وإن كانوا غلمانًا ذكورًا ونساءً جعل الغلمان مما يلي الإمام، والنساء من خلفهم مما يلي القبلة.