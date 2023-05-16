خالد الفقى: المصانع الوطنية ركيزة زيادة الصادرات ونمو الاقتصاد الفترة المقبلة

كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، أن الصناعة الوطنية القائمة هي ركيزة زيادة الصادرات في المقام الأول، بخلاف كونها حجر الأساس في نمو الاقتصاد الوطنى، لا سيما في ظل الظروف العالمية غير المستقرة.

وأضاف الفقى لـ"اليوم السابع" أن المصانع الوطنية تثبت يوما بعد يوم إنها قادرة على زيادة الصادرات بدليل الحجم الكبير من الصادرات من مصانع مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية، وكذلك صادرات مصانع الأسمدة والكيماويات، وغيرها من المصانع الوطنية، سواء التابعة لقطاع الأعمال العام أو للقطاع الخاص؛ ما يساهم في إمكانية تحقيق صادرات بقيمة 100 مليون دولار في غضون 3 سنوات.

أشار خالد الفقى إلى أهمية استمرار تحديث المصانع ،ورفع كفاءة العاملين فيها مع تحسين مستواهم لا سيما فيما يتعلق بصرف الأرباح ،أو الحوافز أو الزيادات التي تقررها الدولة لكل الشركات ، مثمنا ما قامت به شركة الكابلات بدعم القيادى العمالى عبد الرحمن عبد الغنى الأمين العام للنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ،حيث صرفت الشركة أرباح العاملين بنسبة زيادة 60% تأكيدا لتوجه الدولة الاهتمام بالعمال ، وهو ما نتمناه من كل الشركات، لافتا لأهمية توطني الصناعة وبشكل سريع لمواكبة التغيرات العالمية الصعبة ومساعدة الاقتصاد على الصمود وتحقيق معدلات نمو مناسبة.