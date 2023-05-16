حمية الوجبتين مقابل 6 وجبات في اليوم.. كم مرة يجب أن تأكل؟

كتبت إيناس البنا

أدى ظهور وسائل التواصل الاجتماعي إلى ظهور جميع أنواع اتجاهات النظام الغذائي، المشكلة في تبني اتجاهات النظام الغذائي هذه هي أن منها ما يفتقر إلى الدعم العلمي، وبالتالي لا تدوم طويلاً، لذا، قبل أن تجوع نفسك أو تنغمس في خطة نظام غذائي كثيف المغذيات، دعونا أولاً نفهم ما هي خطة النظام الغذائي المكون من وجبتين ، وكيف تختلف عن تناول 6 وجبات ، وكم مرة يجب أن يأكل المرء.

ما هي حمية الوجبتين؟

وفقا لموقع " OnlyMyHealth" النظام الغذائي المكون من وجبتين هو النظام الذي يُسمح لك فيه بتناول وجبتين فقط في اليوم، لا يوجد ذكر لموعد تناول وجبتين؛ يمكن للمرء أن يأكلها متى شاء.

افترض أنك تناولت وجبتك الأولى في وجبة الإفطار ووجبتك الثانية على الغداء أو في وقت لاحق في المساء. يعتبر النظام الغذائي المكون من وجبتين مثاليًا لفقدان الوزن حيث يأكل الشخص وجبتين يوميًا ، لذلك لا يستهلك ما يكفي من السعرات الحرارية ، مما يساعده على البقاء نحيفًا.

ما هو النظام الغذائي المكون من ستة وجبات؟

يسمح لك النظام الغذائي المكون من ست وجبات بتناول ست وجبات كل يوم، يتم جدولة وجبات الطعام بطريقة يجب أن تتناولها كل ساعتين، غالبًا ما يُنصح الأشخاص الذين يرغبون في اكتساب العضلات باتباع نظام غذائي يتكون من ست وجبات ، حيث يساعد تناول الطعام كل ساعتين في التعافي بشكل أسرع وزيادة الوزن.

وجبتان مقابل ست وجبات في اليوم: كيفية تحقيق أقصى استفادة منها

كل من النظام الغذائي المكون من وجبتين وست وجبات هو أنماط الأكل ، وليس خطط النظام الغذائي، والتي يمكن أن تساعدك على التغيير. تحويل الجسم هي لعبة طويلة المدى يتم تحديدها من خلال عدد السعرات الحرارية والأطعمة المستهلكة. افترض أن وزن جسمك 60 كجم وأن السعرات الحرارية اليومية التي تتناولها تبلغ حوالي 1800.

لذا يمكنك تقسيم 1800 سعرة حرارية إلى ست وجبات تحتوي كل منها على 300 سعر حراري، أو وجبتين تحتوي كل منهما على 900 سعر حراري، لذلك ، إذا كنت تريد أن ترى نتائج واضحة ، فتأكد من أن سعراتك الحرارية على ما يرام وأنك تحصل على هذه السعرات الحرارية من الطعام النظيف.

الطريقة الأكثر فاعلية هي التبديل بين الاثنين، لأن هذا سيساعدك على تجنب مرحلة فقدان الوزن وسيبقي النظام الغذائي ممتعًا.

وجبتان مقابل 6 وجبات في اليوم: كم مرة يجب أن تأكل؟

يجب أن يرتبط اختيارك للوجبات بأهداف لياقتك البدنية وما هو أكثر ما تشعر بالراحة تجاهه، يُقترح ست وجبات في اليوم إذا كان هدفك هو تنمية العضلات، ولكن ماذا لو كنت محترفًا عاملاً وليس لديك وقت لتناول الطعام؟ في هذه الحالة ، يمكنك تناول وجبتين ، مما يضمن حصولك على سعرات حرارية كافية في ذلك.

في نهاية اليوم، لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع على سؤال حول عدد المرات التي يجب أن تأكل فيها، كل ذلك يتلخص في أهدافك الشخصية ومستوى لياقتك وأسلوب حياتك، إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ ، فجرب طرق مختلفة للوجبات لتحديد الأفضل بالنسبة لك.

بغض النظر عن تكرار تناول الطعام، تذكر إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالمغذيات والاهتمام بأحجام الحصص، تذكر أن اختيار الطعام ، وليس الوجبات ، هو الذي يحدث التأثير الأكبر.