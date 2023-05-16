اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: انخفاض الرواتب فى المملكة المتحدة مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.9%

الثلاثاء، 16 مايو 2023 11:44 ص
جارديان: انخفاض الرواتب فى المملكة المتحدة مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.9% اضرابات بريطانيا
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انخفض عدد العاملين في جداول رواتب أصحاب العمل في المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ عامين في الشهر الماضي ، وسط مؤشرات على أن الاقتصاد الذى لم يشهد نموا بدأ في التأثير على سوق العمل في بريطانيا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. 
 
 
وأظهرت أرقام جديدة من مكتب الإحصاءات الوطنية انخفاضًا في عدد الموظفين بمقدار 136 ألفًا بين مارس وأبريل - وهو أول انخفاض منذ فبراير 2021.
 
 
على الرغم من أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن البيانات مؤقتة ، فإن الأرقام الموجودة في جداول الرواتب توفر الدليل الأكثر توقيتًا لحالة سوق العمل وسيُنظر إليها على أنها دليل على انخفاض الطلب على العمالة. ولكن رغم التراجع فى  شهر أبريل ، فإن جداول الرواتب أعلى بأكثر من 800 ألف مما كانت عليه في فبراير 2020 ، قبل شهر من دخول المملكة المتحدة في أول إغلاق لوباء كورونا. 
 
 
وأظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع معدلات التوظيف والبطالة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023. مع ارتفاع تكلفة المعيشة في ميزانيات الأسرة، وارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 3.9% من 3.8%.
 
 
وانخفضت الوظائف الشاغرة بمقدار 55000 إلى ما يزيد قليلاً عن مليون في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل ، وهو الانخفاض الفصلي العاشر على التوالي. بلغ عدد الأشخاص غير النشطين نتيجة المرض طويل الأمد رقما قياسيا جديدا قدره 2.55 مليون.
 
 
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني ، دارين مورجان: "ارتفعت معدلات التوظيف والبطالة مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 ، مدفوعة بشكل خاص من قبل الرجال. وهذا يعني أن عدد أولئك الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل يستمر في الانخفاض ، على الرغم من أن عدد الأشخاص الذين لا يعملون بسبب المرض طويل الأمد ارتفع مرة أخرى ، ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا ".
 
 
على الرغم من النمو الأعلى للأجور في القطاع العام منذ عقدين ، قال مكتب الإحصاء الوطني إن العمال في القطاعين العام والخاص أصبحوا أسوأ حالًا لأن الأسعار كانت ترتفع بشكل أسرع من الأجور. بلغ متوسط نمو الأجور العادية للقطاع الخاص 7.0% والقطاع العام 5.6% في الفترة من يناير إلى مارس ، لكن تكلفة المعيشة ارتفعت بنسبة 10.1% في العام حتى مارس.
 
 
في غضون ذلك ، ارتفع عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات من 332 ألف يوم في فبراير إلى 556 ألف يوم في مارس ، مع 80% من إجمالي نتيجة العمل في قطاعي الصحة والتعليم.
 
 
 

بريطانيا

البطالة فى بريطانيا

الاقتصاد البريطانى

ارتفاع البطالة فى بريطانيا

ارتفاع تكلفة المعيشة فى بريطانيا



الموضوعات المتعلقة

ارتفاع أسعار الغذاء صداع مستمر فى بريطانيا.. الحكومة تتصدى للأزمة بقمة "من المزرعة إلى الشوكة" لتطوير صناعة الطعام بمشاركة المزارعين تجار التجزئة.. وخبراء يطالبون بضرورة خفض الأسعار والضغط على المتاجر

الإثنين، 15 مايو 2023 05:00 ص

نمو ضعيف لاقتصاد بريطانيا فى ظل التضخم بعد رفع الفائدة للمرة الـ12.. 0.1% نسبة النمو فى الربع الأول وانكماش فى مارس بسبب الإضرابات.. استمرار ارتفاع أسعار مواد الغذاء يثير القلق والبرلمان يحقق فى مسئولية المتاجر

الأحد، 14 مايو 2023 01:00 ص

استمرار اضطراب حركة النقل فى بريطانيا مع إضراب طواقم القطارات لمدة 24 ساعة

السبت، 13 مايو 2023 10:42 ص

إضراب سائقى قطارات السكك الحديدية فى بريطانيا الجمعة بسبب نزاع حول الأجور

الجمعة، 12 مايو 2023 12:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة