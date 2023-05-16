"تيودور بلهارس للأبحاث" ينظم ورشتى عمل لرفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريض

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على تكثيف الاهتمام بفعاليات التوعية والتثقيف، منوهًا بإعطاء الأولوية لنشر الوعى بين الكوادر العاملة فى المؤسسات التعليمية والبحثية التابعة للوزارة، خاصة الجهات التى تقدم خدمات مباشرة للجمهور، ومن بينها الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفيات التابعة للوزارة، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمة المقدمة وضمان جودتها، مشيرًا إلى أن دور المؤسسات التعليمية والبحثية فى نشر الوعى لا يقل أهمية عن دورها البحثى والعلمى.

وفى هذا الإطار نظم معهد "تيودور بلهارس للأبحاث" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ورشتى عمل فى مجال مكافحة العدوى ورفع الوعى الصحى للعاملين بالمعهد.

وأوضح الدكتور محمد عباس شميس مدير المعهد أن ورشة العمل الأولى؛ جاءت حول تشخيص وعلاج العدوى المكتسبة بالمستشفيات وتطبيق سياسة المضادات الحيوية، وتهدف إلى رفع كفاءة الكادر الطبى فى تشخيص وعلاج العدوى بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وتطبيق سياسة المضادات الحيوية، وقد حاضر فيها د. أحمد المغربى مدرس الرعاية المركزة بالمعهد.

كما نظم المعهد ورشة عمل حول "الحقن الآمن"؛ بهدف رفع كفاءة هيئة التمريض بمستشفى المعهد فى مجالات مكافحة العدوى والرعاية الطبية، وحاضر فيها د. هالة بدوى استشارى مكافحة العدوى، ود. عمر حلمى المشرف على وحدة مكافحة العدوى، والدكتورة دينا بشر بوحدة مكافحة العدوى،إنشراح صدقى رئيس هيئة التمريض بمستشفى المعهد.