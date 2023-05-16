تعرف على توزيع الطلاب المقيدين بمراحل التعليم أوائل يناير 2023

كتب: مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن متوسط حجم الأسرة بلغ 4 أفراد موزعة بين "3.9 فرد بالحضر، 4.2 فرد بالريف".

ووفقا لتقديرات السكان في الأول من يناير 2023، فقد جاء توزيع الطلاب المقيدين بمراحل التعليم قبل الجامعي وفقا لما يلي:

25 مليون و62 ألف طالب مقيدين بالتعليم قبل الجامعي.

1.2 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي.

13.7 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائي.

5.8 مليون طالب مقيد بالتعليم الإعدادي.

4 مليون و199 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوي "2 مليون طالب بالثانوي العام، مليون بالصناعي، 834 ألف بالتجاري، 71 ألف بالفندقي، 262 ألف بالزراعي".

185 ألف طالب مقيد بالتعليم المجتمعي والتربية الخاصة.

3 ملايين و495 ألف طالب مقيدين بجميع مؤسسات التعليم العالي "جامعات ومعاهد"، منهم 49٪ من الإناث و51% من الذكور.