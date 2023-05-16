تركيب 600 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إنه تم الانتهاء من توصيل مياه الشرب بالمجان لعدد 600 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مؤسسات خيرية، ووفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

وتم الانتهاء من توصيل 367 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى مراكز الزقازيق وديرب نجم ومنيا القمح وأولاد صقر وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة فى مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.