تدشين المعرض الدائم للفن التشكيلى فى بهو مديرية التعليم ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

وجهت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، الشكر والتقدير لتوجيه عام التربية الفنية لإتمام المعرض الدائم للفن التشكيلي ببهو المديرية.

وأكدت وكيل الوزارة، أن هذا المعرض هو الأول من نوعه ويأتى لإضفاء روح الفن وأخلاقياته على هذا المكان بالمؤسسة العريقة، مشيرة إلى أن المعرض يضم 80 لوحة فنية من إبداعات المعلمين والطلاب، بالإضافة لمجسم بتقنية الصوت والضوء لمعبد الكرنك.

وذكرت الدكتورة هالة عبد السلام، أن هذا المعرض قد تم التحضير له منذ أشهر، وقام الموجهون المعنيين بالإشراف عليه وتجهيزه وعمل إطارات للأعمال الفنية وتجهيزها بصورة نهائية للعرض بصورة تليق بتعليم بورسعيد.

جاء ذلك بحضور إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية وعبير موجه عام التربية الفنية والموجهين المشرفين على تجهيز المعرض.