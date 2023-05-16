تخصيص 20 مليون جنيه لرصف 6 شوارع بحى عامرية أول فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق فى المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشىء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزاورها.

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه لرصف 6 شوارع رئيسية بنطاق حى عامرية أول خلال الخطة الاستثمارية للعام الجارى؛ موجها مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين فى جميع الأحياء، لافتا إلى أنه تم انجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 50 % حتى الآن.

من جانبها أشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة إلى أنه من المقرر رصف 6 شوارع بنطاق حى عامرية أول خلال العام الجارى وهى: (طريق الكرنك- استكمال طريق توشكي- شارع سنترال مساكن العرايس- قطاعات متهالكة بطريق النهضة- متفرعات شارع مسجد النور- شارع متفرع من منطقة التفتيش)، مضيفة أنه تم التنسيق مع حى العامرية أول برئاسة السيد موسى رئيس الحى لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتى كثرت منها شكاوى المواطنين.