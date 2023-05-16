اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات اشتعال حريق بشقة ومصرع شخص فى الجيزة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 10:08 ص
تحريات لكشف ملابسات اشتعال حريق بشقة ومصرع شخص فى الجيزة حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات اشتعال حريق بشقة سكنية، ومصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من نافذة الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية في المنيب، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبرفقتهم رجال الحماية المدنية، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وتبين أن أحد الأشخاص سقط من نافذة الشقة، مما أسفر عن مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

 


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