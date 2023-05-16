اليوم السابع
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تاجرة مخدرات فى المطرية تعترف: "بوصلها لحد منزل عملائى"

الثلاثاء، 16 مايو 2023 04:01 ص
تاجرة مخدرات فى المطرية تعترف: "بوصلها لحد منزل عملائى" حبس ـ أرشيفية
كتب سليم على

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أدلت المتهمة بحيازة مواد مخدرة "حشيش"، باعترافات أمام النيابة العامة، بعد ضبطها وبحوزتها كيلو و400 جرام حشيش في دائرة قسم المطرية، مؤكدة أنها ترسل المخدرات لعملائها من المتعاطين في أماكن تواجدهم.
 
كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمة، للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة الاتجار في المواد المخدرة.
 
ونجحت الأجهزة في ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).
 
 
 

مخدرات

سيدة تتاجر في المخدرات

المطرية

وزارة الداخلية



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