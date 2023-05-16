انهيار شرفة عقار بالمنتزه شرق الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شهدت عزبة البحر التابعة لحي المنتزه اول شرق محافظة الإسكندرية ، انهيار شرفة عقار قديم ، دون حدوث إصابات بين المواطنين والمارة بمحل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغًا من الأهالي يفيد سقوط أجزاء من شرفة العقار رقم 5 بشارع 10 بعزبة البحر، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة سقوط شرفة شقة سكنية بالطابق الأول بالعقار المشار إليه، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

وأوضح اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، أنه جرى إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من العقار، ووضع حواجز حوله حفاظًا على سلامة المواطنين والسيارات ، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وعلي صعيد آخر، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية بإزالة كل أشكال التعدى، كما أكد أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات، مشيرا لأهمية استرجاع املاك الدولة ومنع التعدي عليها مجددا واستغلالها فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن (الموجة 21).

وفي هذا الصدد؛ شن حي العامرية أول برئاسة السيد موسي رئيس حي العامرية أول، وبحضور نشوى علي سكرتير عام الحي، وجميع الإدارات المعنية، تم تنفيذ حملة إزالة مكبرة لتنفيذ عدد 15 قرار إزالة بالطريق الصحراوي، حيث تم إزالة عدد 13 كشكا بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري، وتنفيذ عدد 2 قرار إزالة بمعرفة المخالف، وما زالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.