"القومى للمرأة" بالإسماعيلية يطلق حملة "بلدى أمانة" بمدينة فايد

الإسماعيلية- صبرى غانم

أطلق المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلة، حملة "بلدى أمانة" برئاسة لبنى زكي مقرر المجلس بالإسماعيلية، والتي أقيمت بمركز ومدينة فايد، تنظيم وإعداد نادية محمد عضو المجلس القومي، بحضور العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينه فايد، وشاكر صالح نائب رئيس المدينة، وحنان غنام مدير المركز، وهدي عبد المنعم مساعد رئيس مركز ومدينه فايد.

وفي كلمتها أكدت لبنى زكى مقرر المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية، أن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، أكدت أن الحملة تستهدف رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.وأضافت أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الحوار وأمسيات الأسرة المصرية ومطبخ المرأة المصرية وغيرها من البرامج التوعوية، وسوف تستعين فى ذلك بعدد من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى، ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع المجلس وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار.