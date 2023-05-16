"القومى للمرأة" بالإسماعيلية يطلق حملة "بلدى أمانة" بمدينة فايد

أطلق المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلة، حملة "بلدى أمانة" برئاسة لبنى زكي مقرر المجلس بالإسماعيلية، والتي أقيمت بمركز ومدينة فايد، تنظيم وإعداد نادية محمد عضو المجلس القومي، بحضور العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينه فايد، وشاكر صالح نائب رئيس المدينة، وحنان غنام مدير المركز، وهدي عبد المنعم مساعد رئيس مركز ومدينه فايد.
وفي كلمتها أكدت لبنى زكى مقرر المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية، أن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، أكدت أن الحملة تستهدف رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.وأضافت أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الحوار وأمسيات الأسرة المصرية ومطبخ المرأة المصرية وغيرها من البرامج التوعوية، وسوف تستعين فى ذلك بعدد من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى، ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع المجلس وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار.
فيما تسبق الحملة دورة تدريبية للرائدات والمتطوعين المشتركين في الحملة للتدريب على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.
وقالت إن الحملة تقدم العديد من الرسائل المهمة للمرأة لتوعيتها من الحرب الدائرة ضد مصر بأنها ليست حرب بالسلاح، ولكنها حرب بالإشاعات هدفها هدم استقرار مصر، حرب تعتمد على تغييب عقول الشباب وحشوها بمعلومات وأفكار مغلوطة سواء في الدين أو السياسة أو الإقتصاد أو المجتمع .. وعلي المرأة ان تقوم بدورها نحو توعية الجيل الجديد.
وقدمت لبنى زكي مقترحا بتنفيذ مشروعات صغيرة للمرأه كعمل يدوى أو حرفي وخياطة بمساعدة المجلس القومى من خلال توفير دراسة جدوى وتعليم السيدة كيفية تسويق مشروعها، كما تطرقت إلى موضوع الختان وأثاره على الفتاة والأسرة، وكيفية احتواء الأبناء.
وأكدت لبني ذكي على أهمية رفع وعي الأسرة المصرية ومحاربة الظواهر السلبية التى تؤثر عليها، وذلك من خلال الحملات التوعوية التى تطلقها المؤسسات الحكومية وخاصة المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية لتشمل جميع أحياء ومراكز وقرى محافظة الإسماعيلية، مؤكدة على دعم ومساندة الأسرة وتذليل كافة العقبات لنجاحها.
يقدم المجلس القومى للمرأة المشورة الأسرية، مشيرة إلى حملة الارشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والتى تهدف إلى النهوض بأوضاع الأسرة المصرية من خلال تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة دينياً واجتماعياً، والتعريف ببعض أساليب الحماية والوقاية الصحية والتى تؤدى لتنظيم الأسرة.
وتحدثت مايبل مكرم مقرر مناوب فرع الإسماعيلية عن جواز القاصرات وخطورة هذا القرار، وأثرت علي حياتها فيما بعد ، وتأثيره علي إنجابها والأسرة كاملة، وتكون عبء علي أسرتها فيما بعد وكيف تساند الدولة المرأة فى كافة قضاياها وإصدار التشريعات وسن القوانين التي تضمن حقوقها.
كما تحدثت جيهان دياب عضو المجلس القومي والمستشار القانوني بالمجلس، عن زيادة نسب الطلاق ، والأسباب التي أدت إلي ذلك، وأثرها علي الأولاد، وعبء علي الدولة وإجهادها، وتأثير الميديا علي العلاقات الزوجية، وكيفيه اختيار الزوج والزوجة، وكيفية التعامل مع العيوب التي تظهر بعد الزواج ومحاولة معالجتها ، والمشورة الأسرية من خلال الأماكن المعنية بهذا الأمر، ومنها المجلس القومي للمرأه.
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