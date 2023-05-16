اليوم السابع
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القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ينظم ورشة تدريبية لموظفيه

الثلاثاء، 16 مايو 2023 11:09 ص
القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ينظم ورشة تدريبية لموظفيه الدكتورة إيمان كريم المشرف
كتب محمود راغب

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نظم المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة؛ ورشة تدريبية لموظفيه بعنوان "مهارات صياغة التقارير"، وتأتى هذه الورشة في إطار خطة المجلس الخاصة برفع كفاءة العاملين به، والتى تتضمن سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين به فى كتابة التقارير والمبادرات، وتنمية المهارات الادارية لديهم، كما تأتي هذه الورشة اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة.

تضمنت الورشة التدريبية التي حاضر فيها المدرب محمد سعد مدير عام إعلام شمال الصعيد بالهيئة العامة للاستعلامات واستمرت على مدار يومين متتاليين، تعريف المتدربين بمفهوم التقرير وأنواعه ووظائفه، وكيفية التحقق من معلومات التقرير، وخطوات إعداد وتجهيز نماذج التقارير.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ إن المجلس وضع خطة عمل واضحة يسعى من خلالها إلى بناء قدرات العاملين به ورفع كفاءتهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.

وأكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، على إلتزام المجلس في جميع خططه الحالية والمستقبلية بخطة عمل الحكومة المصرية التي تهدف إلى تطوير أداء الجهاز الإدارى ورفع كفاءة العاملين به، ومراعاة أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

 


القومى للاعاقه

المجلس القومى للاعاقه

الأشخاص ذوى الاعاقة

إيمان كريم



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