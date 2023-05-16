الغضبان يناقش مقترحا بتنفيذ مهرجان ربيع بورسعيد الدولى للفنون بمشاركة 24 دولة

بورسعيد محمد فرج

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، المخرج عمرو عجمي مدير الفنون الاستعراضية والشعبية بأكاديمية عجميات للفنون، بديوان عام المحافظة.