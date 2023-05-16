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الثلاثاء، 16 مايو 2023 06:36 م
أكرم القصاص
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الغضبان يناقش مقترحا بتنفيذ مهرجان ربيع بورسعيد الدولى للفنون بمشاركة 24 دولة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 06:10 م
الغضبان يناقش مقترحا بتنفيذ مهرجان ربيع بورسعيد الدولى للفنون بمشاركة 24 دولة الغضبان يناقش مقترح تنفيذ مهرجان ربيع بورسعيد الدولى للفنون
بورسعيد محمد فرج

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، المخرج عمرو عجمي مدير الفنون الاستعراضية والشعبية بأكاديمية عجميات للفنون، بديوان عام المحافظة. 

وناقش محافظ بورسعيد، مقترح تنفيذ مهرجان ربيع بورسعيد الدولي للفنون بمشاركة 24 دولة، مؤكدًا أن المحافظة أصبحت جاهزة تماما لاستقبال كبرى الفعاليات الفنية والثقافية، والتي تساهم في الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد ضمن خطط المحافظة للارتقاء بالقطاع السياحي. 
 
وأشاد محافظ بورسعيد بفرقة عجميات وأداءها الفني في مختلف الفعاليات التي تقيمها محافظة بورسعيد، ومن جانبه وجه المخرج عمرو عجمي الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل للانشطة الثقافية والفنية التي تسهم في الترويج لمحافظة بورسعيد. 
 
 
 
 
 

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تنفيذ مهرجان الربيع الدولى ببورسعيد



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