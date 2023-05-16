اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 05:18 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ ملك النرويج بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور

الثلاثاء، 16 مايو 2023 04:20 م
الرئيس السيسي يهنئ ملك النرويج بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي  ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك هارالد الخامس ملك النرويج بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور .


كما أوفد سيادته، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية،إلى سفارة مملكة النرويج بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة .


عبد الفتاح السيسي

مصر

النرويج

ذكرى يوم الدستور



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