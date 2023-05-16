الرئيس السيسي يهنئ ملك النرويج بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك هارالد الخامس ملك النرويج بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور .
كما أوفد سيادته، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية،إلى سفارة مملكة النرويج بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة .
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك هارالد الخامس ملك النرويج بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور .
كما أوفد سيادته، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية،إلى سفارة مملكة النرويج بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة .
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