الرئيس السيسي يهنئ ملك النرويج بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك هارالد الخامس ملك النرويج بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور .



كما أوفد سيادته، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية،إلى سفارة مملكة النرويج بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة .