الرئيس السيسى يتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتانى.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشئون الخارجية والتعاون الموريتانى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة موريتانيا بالقاهرة.

تسلم الرئيس السيسى رسالة خطية من رئيس موريتانيا "محمد ولد الغزوانى"

الرسالة تضمنت الإعراب عن تقدير موريتانيا الكبير لمصر قيادة وشعباً، ولدورها الرائد على المستويين العربى والأفريقى

تم تأكيد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات

طلب الرئيس السيسى نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس الموريتانى، مؤكداً تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين

الرئيس أكد تطلع القاهرة لمساعدة موريتانيا فى تطوير وبناء القدرات والكوادر بمختلف المجالات

اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية