الدقهلية تحصد المراكز الـ17 الأولى على مستوى الجمهورية بمسابقة الكشافة

الدقهليه شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الدقهلية فى المقدمة حيث حصدت المراكز السبعة عشره الأولى على المستوى الجمهورية فى المستوى الأول والثانى بمسابقة (الكشافة والتفوق الكشفى وسجل المحافظة والمبادرات الرئاسية والمهرجان )للإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال مشاركة طلاب نشاط التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية فى تلك المسابقة.

وثمن مختار، دور القائمين على العمل بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وخاصة توجيه التربية الرياضية فى تحقيق هذا التفوق والتميز ورفع اسم الدقهلية بين المحافظات بفوز غير مسبوق.

ومن جانبه اوضح اناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن مدرسة الحرية الابتدائية بإدارة المطرية حصلت على المركز الأول جمهورية لمرحلة الأشبال وحقق فريق الكشافة بمدرسة النور للمكفوفين المركز الأول جمهورية

وفازت براعم مدرسة الزهراء الخاصة بإدارة شرق على المركز الثانى جمهورية، وحقق فريق الكشافة بمدرسة التربية الفكرية بشربين المركز الثانى جمهورية، وحققت مراكز تدريب المديرية المركز الثانى جمهورية، كما حققت المبادرات الرئاسية ( اتحضر للأخضر وحياة كريمة ولا للعنف وقطرة مياه تساوى حياة) المركز الثانى جمهورية كما حققت مدرسة هشام المسرى بتمى الأمديد فرق الجوالة نظام الخمس سنوات على المركز الثالث جمهورية.

وحققت مدرسة برمبال القديمة، بإدارة منيه النصر فريق كشافة الصم وضعاف السمع المركز الثالث جمهورية، كما حققت المديرية المركز الثالث جمهورية فى الخدمة العامة وسجل المحافظة والمهرجان .

وفى المستوى الثانى حقق فريق الكشافة المركز الأول جمهورية فى مدارس ( مدرسة العهد الجديد بإدارة منية النصر ومدرسة المقاطعة التجارية بإدارة السنبلاوين وفريق الكشافة للدمج بمدرسة عمر بن عبد العزيز التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية.

وفى المستوى الثانى فازت الدقهلية بالمركز الثانى جمهورية وفاز فريق براعم عام مدرسة المتميزة 2 طلخا وفريق الكشافة المتقدم عام مدرسة انسى بركات بالجمالية على المركز الثانى جمهورية.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتفعيلها بالمدارس لتنمية مهارتهم القيادية وتوجيه طاقاتهم لخدمة الوطن وإعلاء رايته خفاقة.