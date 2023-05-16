الداخلية تضبط هيروين وأفيون وحشيش بحملات أمنية بجنوب سيناء

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، حملة أمنية بنطاق دوائر أقسام شرطة (طور سيناء، رأس سدر، أول شرم الشيخ، دهب، نويبع، أبو زنيمة)، أسفرت جهودها عن ضبط 14 شخص، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 14,300 كيلو جرام -كمية من مخدر الخشخاش وزنت 15 كيلو جرام - كمية من بودرة خام الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 1,035 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو "آيس" وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين).

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ضُبط خلالهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وضبط 3 أشخاص محكوم عليهم فى أحكام جنائية .

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.