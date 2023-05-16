الأقصر تنفذ 7 حالات تعد على أملاك الدولة بمدينتى أسنا وأرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث أسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بقريتي الفارسية وعزبة صالح علي مساحة اثنين قيراط ونصف، والتعدى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والعشش، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر، حملة لإزالة التعديات برفقة قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت، وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدى بالبناء على أرض زراعية بقرية الرزيقات بحرى على مساحة 875 متر، وكانت الحالات إزالة أسوار وعشش بالطوب الأحمر ومونة الطين، وقد تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، حيث شارك فى التجهيزات للموجة 21 للإزالات كل من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والمدن، وممثل مديرية الأمن، وممثلي كافة جهات الولاية ومسؤولي حماية الأراضي والأملاك والمتغيرات المكانية والري والأوقاف وحماية النيل والطرق والكباري والزراعة وشركة المياه، وعدد من الجهات المعنية.



إزالة تعديات على أراضى زراعية بمساحة 2 قيراط ونصف جنوب الأقصر



إزالة تعديات على أراضى زراعية بمساحة 2 قيراط ونصف



الأقصر تنفذ حالتى تعدي على 2 قيراط ونصف بإسنا



تنفيذ 5 حالات أملاك دولة بمدينة أرمنت



مدينة إسنا تنفذ إزالة تعديات على أراضى زراعية



