الأقصر تحصد المركز الثانى فى مؤشرات أندية السكان بالشباب والرياضة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر ، الحصول على المركز الثانى بالجمهورية فى مؤشرات الجلسات التفاعلية بأندية السكان، في إطار تنفيذ خطة وزارة الشباب والرياضة لتفعيل أندية السكان خلال الربع الأول 2023 بمشاركة 24 محافظة.

ونفذت أندية السكان بمراكز الشباب جلسات متنوعة، ومناقشة الشباب في القضايا السكانية (الزواج المبكر - زواج الأطفال- تنظيم الأسرة- الصحة الإنجابية- ختان الإناث - العنف القائم على النوع الاجتماعي- صحة المراهقين)، حيث تقدم في عدة صور منها ( جلسات تفاعلية- رياضي - جلسات افلام- شمندورة - مسرح).

كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات ندوة توعية أسرية عن القيم الاخلاقية المفقودة بالمجتمع، وذلك ضمن خطة أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب القرنة، والتي تنفذها إدارة تنمية الشباب بالمديرية، حيث أدار الندوة الدكتور حسام طايل دكتور بكلية الألسن بجامعة الأقصر، وتناولت عدة محاور أهمها تحلى الفرد بالأخلاق الحميدة التي نادت بها الكتب السماوية، والتي هي أهم قواعد بناء المجتمعات الصالحة وعلى أساسها تتقدم الأمم، وتناولت مفهوم الأخلاق السليمة والتمسك بها، موضحاً مفهوم التربية الإيجابية داخل الأسرة وأهمية دور الأسرة في تربية النشء، وغرس القيم الأخلاقية في البناء لإصلاح المجتمع.