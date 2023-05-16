اجتماع موسع لمناقشة خطة المسح الميداني للتطعيمات الروتينية في الدقهلية

الدقهلية: محمد الحبشي

عقدت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالدقهلية، اليوم اجتماعاً موسعا لمناقشة خطة المسح الميداني للتطعيمات الروتينية وذلك بحضور الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي.

وقالت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، إن الاجتماع بحث خطة الادارة التفصيلية لتنفيذ المسح الميداني فضلاً تاريخ البدء الفعلى والتاريخ المتوقع للانتهاء.

وأضافت الدكتور لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، أنه تم التوجيه بإعداد بيان أسبوعى لحصر الأطفال المفحوصين والمتخلفين والمتطعمين من المتخلفين والجرعات، إلى جانب خطة الاشراف علي الوحدات أثناء المسح.