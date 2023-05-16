اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 08:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اجتماع موسع لمناقشة خطة المسح الميداني للتطعيمات الروتينية في الدقهلية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 07:30 م
اجتماع موسع لمناقشة خطة المسح الميداني للتطعيمات الروتينية في الدقهلية مناقشه خطه المسح الميداني
الدقهلية: محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالدقهلية، اليوم اجتماعاً موسعا لمناقشة خطة المسح الميداني للتطعيمات الروتينية وذلك بحضور الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى  والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي.
 
وقالت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، إن  الاجتماع بحث  خطة الادارة  التفصيلية لتنفيذ المسح الميداني فضلاً تاريخ البدء الفعلى والتاريخ المتوقع للانتهاء.
 
وأضافت الدكتور لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، أنه تم التوجيه بإعداد بيان أسبوعى لحصر الأطفال المفحوصين والمتخلفين والمتطعمين من المتخلفين والجرعات، إلى جانب خطة الاشراف علي الوحدات أثناء المسح.
 
 
 
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

مناقشه الطب الوقائي
مناقشه الطب الوقائي

مناقشه خطه المسح الميداني
مناقشه خطه المسح الميداني
 
 
 
 

الطب الوقائي

مديرية الصحة

صحة الدقهلية

المسح الميداني

التطعيمات الروتينية

وزارة الصحة والسكان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة