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إضافة أنشطة لتعريف طلاب الابتدائية برموز الكتابة الهيروغليفية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 11:24 ص
إضافة أنشطة لتعريف طلاب الابتدائية برموز الكتابة الهيروغليفية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إضافة بعض الأنشطة فى كتاب "اكتشف" بداية من المرحلة الابتدائية تتضمن تعريف الطلاب برموز الكتابة الهيروغليفية بهدف تعزيز نشر ثقافة التعرف على الحضارة المصرية القديمة.

 

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى وقت سابق، أنه تم بناء مناهج جديدة قائمة على إنتاج المعرفة والمناهج المتكاملة، والتركيز على النواحى الشخصية والمهارات الحياتية والتعلم مدى الحياة والتركيز على المفاهيم الكبرى، لإعداد طالب قادر على التفكير والابداع.

 

وأضاف الوزير فى تصريحات له، أنه تم الانتهاء من تطوير مناهج الصف الخامس الابتدائى، ويتم حاليا تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي، موضحا أنه يتم حاليا أيضا وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، مؤكدا في هذا الإطار أن المناهج المصرية ذات ملامح دولية.

 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن الصف السادس الابتدائى يدخل العام الدراسى المقبل 2024، ضمن سنوات التطوير بنظام التعليم الجديد والذى وصل حاليا إلى الصف الخامس الابتدائى، مشددة على أنه لا يتم إلغاء الصف السادس الابتدائى كما يعتقد البعض من أولياء الأمور.


التربية والتعليم

الصف السادس الابتدائي

إلغاء الصف السادس الابتدائي

تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي

تطوير المناهج

اخبار مصر

الكتابة الهيروغليفية



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