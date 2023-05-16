إزالة 17 حالة تعد على أراضى أملاك دولة خلال حملات مكبرة بمركزى المنيا وسمالوط

المنيا -حسن عبد الغفار

تواصل مراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 ل إزالة التعديات ، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

فى مركز المنيا، قال اللواء هاني بدوى رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تمكنت من ازالة 4 حالات تعدى الارض الزراعية واملاك الدولة خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات ضمن الموجة الـ21، منها 3 حالات بقرية بنى محمد سلطان وحالة أخرى بقرية تله، مؤكداً على عدم التهاون والتصدي بكل قوه وحسم لأى شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء مع رصد المخالفات والتعامل الفوري معها.

من جانبه، قال سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بدائرة المركز وذلك ضمن الموجة الـ 21، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 13 حالات تعدى على أملاك الدولة حرم الصرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.