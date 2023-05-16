إزالة مباني مخالفة داخل خطوط التنظيم بطريق العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية بإزالة كل أشكال التعدى، كما أكد أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات ، مشيرا لأهمية استرجاع املاك الدولة ومنع التعدي عليها مجددا وإزالة المباني المخالفة الموجود علي خط النظيم والتي تعوق الطريق العام.

وفي هذا الصدد؛ شن حي العامرية أول برئاسة السيد موسي رئيس حي العامرية أول، وبحضور نشوى علي سكرتير عام الحي، وجميع الإدارات المعنية، تم تنفيذ حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات بطريق عبد القادر البتروكيماويات عبارة عن إزالة تعديات بالبناء المخالف علي أراضي واقعة داخل خطوط التنظيم عبارة عن محلات، وجاري الاستكمال حين إنتهاء إخلاء المحلات.وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وعلي صعيد آخر، كان حى العامرية أول بالإسكندرية، شن حملات برئاسة السيد موسى رئيس الحى، للتصدى لأعمال البناء المخالف، ومتابعة مشروع الصرف الصحي بمنطقة قشوع، وتذليل العقبات التي تواجه الشركات المنفذة، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلف السيد موسى رئيس حي العامرية أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية، بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكل شكاوى المواطنين.