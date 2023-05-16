إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بحلوان.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ، جهود الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان، وبالتنسيق مع كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية والاجهزة المعنية والولايات ، تنفيذ قرارات الازالة رقم 556 لسنه 2022 المستهدف ضمن الموجه 21 وازالات في المهد لتعدي علي الاراضي الزراعية جهه ولاية الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بمنطقة الملاءة بعزبة الوالدة وحوض الجبل وذلك على مساحة 1860 متر مربع تقريبا.

وشملت الازالات مباني من الطوب الأبيض والأعمدة الخرسانية بدون سقف ومباني من الطوب الأبيض وغرفتين من الطوب الابيض ، واعمدة خرسانية وبوابة حديدية ومباني من الطوب الابيض بدون سقف وقواعد خرسانية، حيث تمت الازالة ازالة كليه حتي سطح الارض بمعاونه مهندس التنظيم ومدير الازالات والمتابعة الميدانية وادارة تنفيذ الاحكام ومسئول جمعية حلوان للاصلاح الزراعي والاجهزة المعنيه وبمشاركة القوات الشرطية.

وفي سياق متصل لانهاء كافة التعديات بالاستيلاء على أراضي الدولة والاراضي الزراعية وتنفيذ الازالة الفورية لاي مخالفات بناء يتم رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانية وتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين بنطاق حي حلوان تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تنفيذ حملة ازالة بالموقع الكائن بمنطقة عزبة الوالدة الملاءة بحوض الجبل الوسطاني وذلك لتنفيذ ازالة التعديات المقامة وفقا لنقاط المتغيرات المكانية للتعديات على عدد (4) نقاط متغيرات.

حيث تضمنت الحملة إزالة تعديات على قطع أراضي محاطة بالطوب الابيض وبوابة حديدية وتم ازالة تلك التعديات ازالة كليه حتي سطح الارض بمساحة أجمالية ( 278 متر تقريباً ) ، وذلك بمعاونة مهندس التنظيم ومدير الازالات ومدير المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية وادارة تنفيذ الاحكام ومسئول جمعية حلوان للاصلاح والاجهزة المعنية وبمشاركة القوات الشرطية في ضوء التوجيهات المستمرة لمتابعة ملف ازالة التعديات علي أملاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي أملاك الدولة وهيبة الدولة علي أراضيها.