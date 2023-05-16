اليوم السابع
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إزالة أعمال بناء مخالفة فى المعتمدية خلال حملة بكرداسة.. صور

الثلاثاء، 16 مايو 2023 09:51 ص
إزالة أعمال بناء مخالفة فى المعتمدية خلال حملة بكرداسة.. صور إزالة أعمال بناء مخالف فى المهد بالمعتمدية خلال حملة بكرداسة
كتبت - مرام محمد

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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كرداسة تحت إشراف اللواء دكتور خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة، حملة مكبرة استهدفت التصدي لأعمال البناء المخالف منذ المهد، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأسفرت الحملة عن إزالة شدة خشبية وصبة سقف بالدور الثاني فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف بطريق المعتمدية الرئيسي.
 
جاء ذلك تحت إشراف كريم مختار نائب رئيس مركز ومدينة كرداسة، ومحمد عيد مشرف عام المدينة، وصفى الدين مساعد وحدة محلية المعتمدية، ويحيى تمام سكرتير وحدة محلية المعتمدية، وعبد العال إدارة التنظيم، وعبد التواب محمد مدير الإشغالات ومجموعة العمل المرافقة.
 
الجدير بالذكر أن مركز ومدينة كرداسة كان قد شن حملة مكبرة استهدفت التصدي لأعمال البناء المخالف منذ المهد، أسفرت عن إيقاف وإزالة أعمال بناء شدة خشبية بالدور الثاني فوق الأرضى فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف زمام ناهيا المعتمدية.
 
 
إزالة أعمال بناء مخالف فى المهد بالمعتمدية (2)
إزالة أعمال بناء مخالف فى المهد بالمعتمدية

إزالة أعمال بناء مخالف فى المهد بالمعتمدية (3)
إزالة أعمال بناء مخالف فى المهد بالمعتمدية

إزالة أعمال بناء مخالف فى المهد بالمعتمدية (5)
إزالة أعمال بناء مخالف فى المهد بالمعتمدية

إزالة أعمال بناء مخالف فى المهد بالمعتمدية (1)
إزالة أعمال بناء مخالف فى المهد بالمعتمدية

 


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