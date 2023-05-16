اليوم السابع
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أكرم القصاص
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«العدالة الاجتماعية» شعار الدولة فى عهد الرئيس السيسى.. غدا بـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 16 مايو 2023 07:13 م
«العدالة الاجتماعية» شعار الدولة فى عهد الرئيس السيسى.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى تناقش.. «العدالة الاجتماعية» شعار الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى.. صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.. الاهتمام بالكوادر البشرية وإدخال التكنولوجيا وملف الترويج أبرز المقترحات.. والمستشار محمود فوزى: الإعلام السياحى «صناعة».

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ـ جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى تناقش.. «العدالة الاجتماعية» شعار الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى.. صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.. الاهتمام بالكوادر البشرية وإدخال التكنولوجيا وملف الترويج أبرز المقترحات.. والمستشار محمود فوزى: الإعلام السياحى «صناعة»
 

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