388 لجنة تستقبل 63 ألف طالب لأداء امتحانات الإعدادية بكفر الشيخ الأربعاء

كفر الشيخ - محمد سليمان

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لاستقبال 63 ألفا و307 طلاب وطالبات، لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2002-2023 في 338 لجنة امتحانية بـ 3 قطاعات، و194 طالبا بالشهادة الإعدادية المهنية، والتي ستبدأ يوم الأربعاء المقبل، الموافق 17 مايو 2023م، وتنتهي يوم 22 مايو الجاري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطهير وتعقيم اللجان بصورة مستمرة، حفاظا على صحة الطلاب، والمشاركين في الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأدائهم الامتحانات في يسر.

وعقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية بكفر الشيخ، اجتماعا بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعي، المدير العام للتعليم العام، وجلال بايزنه رئيس لجنة النظام والمراقبة، ومدحت إبراهيم مدير إدارة شؤون الطلبة، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية، ومديري الإدارات ووكلاء الإدارات.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المديرية بكامل إداراتها وأجهزتها أنهت الاستعدادات الإدارية والأمنية لبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية يوم الأربعاء المقبل، وسط إجراءات إدارية وأمنية وتنظيمية، وأنه شدد على منع دخول المحمول للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.

وأضاف وكيل تعليم كفر الشيخ، أن هناك تنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير ،وتوزيع الأسئلة ،ولجان النظام والمراقبة، مشدداً على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب ومقاعد كافية ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكداً أن جميع أوراق الإجابة بالكنترولات كافية، ولا يوجد عجز بها.

وقال تعليم كفر الشيخ، إن وجه عدداً من التعليمات الهامة من شأنها ضبط العمل باللجان الامتحانية على رأسها المسئولية كاملة لمدير الإدارة التعليمية عن سير العملية الامتحانية بإدارته، موضحا على الدعم الكامل من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن في توفير الأمن حتى يتم توفير أجواء مناسبة لأداء الامتحانات إضافة إلى متابعين من خارج اللجان من متابعي مديرية التربية والتعليم، مؤكدا أنه تم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب وتجهيز اللجان.

وكان اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الشهادة الاعدادية، والذي سيؤي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والاملاء يوم الأربعاء، الموافق 17 مايو الجاري، ولمدة ساعتين ونصف تبدأ من التاسعة حتى الحادية عشر ونصف صباحا، والتربية الدينية، لمدة ساعة ونصف من الساعة 12 للساعة الواحدة والنصف.

كما يؤدي الطلاب في اليوم الثاني الموافق الخميس، 18 مايو، امتحان مادتي الهندسة من التاسعة حتى الحادية عشر، والحاسب الألي، لمدة ساعة، خلال الفترة من 11.30 حتى 12.30.

ويؤدي الطلاب في اليوم الثالث الموافق السبت، الموافق 20 مايو،امتحان مادتي الجبر، لمدة ساعتين، من الساعة 9-11ص، والعلوم لمدة ساعتين، من 11.30 لـ 1.30، ويؤدي الطلاب في اليوم الرابع الأحد، الموافق 21 مايو، امتحان مادتي اللغة الانجليزية، لمدة ساعتين من 9-11 صباحاً، ومادة التربية الفنية لمدة ساعتين، من 11.30ل 1.30، ويؤدي الطلاب في اليوم الخامس، الاثنين، الموافق 22 مايو، يؤدي الطلاب امتحان مادتي دراسات اجتماعية، لمدة ساعتين، من الساعة 9 حتى الساعة 11.

ويعفي طلاب المنازل من امتحانات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات النظري، على أن يخصص 20 دقيقة من زمن امتحان اللغة العربية للإملاء، ويجري امتحان العملي للتربية الرياضية بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه للمدارس الرياضية فقط.