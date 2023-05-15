160 مليون جنيه لإحلال وتجديد مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن مشروعات الإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب تبلغ قيمتها 55.7 مليون جنيه تتمثل فى إحلال وتجديد محطات مياه سطحية ونقالى ومطورة وآبار ارتوازية وأجزاء من شبكات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظة، إحلال وتجديد أجهزة قياس التصرف وأجهزة القياس الكهربائية، وأن مشروعات الإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحى تبلغ قيمتها 104.3 مليون جنيه تتمثل في إحلال وتجديد شبكات ومحطات رفع الصرف الصحي ومحطات المعالجة ومعدات الصرف الصحى.

وأوضحت المهندسة الشيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط، أن خطة الإحلال والتجديد تستهدف الحفاظ على الأصول القائمة واستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.