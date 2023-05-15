يبعيان المخدرات "أون لاين".. سقوط متهمين بترويج العقاقير المخدرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بترويج العقاقير المخدرة عبر موقع "فيس بوك" بالمخالفة للقانون. وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والتصدى لمحاولات ترويجها عبر وسائل التواصل الإجتماعى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظتى "كفر الشيخ - الغربية") بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات وتوصيلها لراغبيها مقابل مبالغ مالية باستخدام سيارة ملك أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالتعامل الفنى تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما ( عدد 11375 قرص مخدر متنوع "مدرج جدول أول وثالث مخدرات" – 4 هواتف محمول– مبلغ مالى من متحصلات بيع العقاقير والمواد المخدرة – السيارة المستخدم فى الترويج ) .

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بترويج العقاقير المخدرة المضبوطة بحوزتهما عبر الصفحة المشار إليها مقابل مبالغ مالية والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والسيارة للإنتقال وترويج العقاقير الطبية المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.