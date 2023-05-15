وزير الخارجية السورى: نتطلع للعمل مع الأشقاء العرب لمواجهة التحديات

قال وزير الخارجية السورى فيصل المقداد أن عنوان القمة العربية المقبلة، والتي تقام فى مدينة جدة السعودية، هو العمل العربي المشترك والتطلع إلى المستقبل، معربا عن سعادته بوجوده في المملكة العربية السعودية.

كما أعرب وزير الخارجية السوري، لدى وصوله إلى مدينة جدة للمشاركة فى الأعمال التحضيرية للقمة العربية، عن تمنياته لهذه القمة كل النجاح، موضحا: "نحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعا".

وكان قد وصل وزير الخارجية السورى فيصل المقداد، الاثنين، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى فى مدينة جدة السعودية على رأس وفد من أجل المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر انعقادها الجمعة.