نزلوا للاستحمام بصحبة زملائهم.. مصرع طفلين غرقا فى ترعة بالدقهلية

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بغرق طفلين بترعة مبطنة بقرية المنيل.

هرعت قوات الإنقاذ النهري وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ، وجرى انتشال جثامين الطفلين.

وبالفحص تبين مصرع كلًا من: الطفل فارس على خليل "، والطفل على محمد القصبى 10 أعوام، وذلك بعد نزولهم للإستحمام بصحبة عدد من الأطفال في القرية هربًا من حرارة الجو، ونظرًا لعدم إجادتهما السباحة لقوا مصرعهما غرقا.

جرى نقل جثامين الطفلين الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.