اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مايو 2023 08:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"معلومة تهمك".. كل ما تريد معرفته عن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

الإثنين، 15 مايو 2023 08:00 ص
"معلومة تهمك".. كل ما تريد معرفته عن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرى خبراء القانون أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:.

 

1- وجود تركة مملوكة للموروث.

2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته). 

3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

 

وأضاف أنه إذا توافرت تلك الشروط يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق فى الميراث طبقًا لتصون القانون.


معلومه تهمك

القانون المصرى

معلومه قانونيه

اخبار الحوادث

سلسلة قانونية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة