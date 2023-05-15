لصا الدراجات النارية بالقاهرة يعترفان: نفذنا 3 جرائم بأسلوب توصيل الأسلاك

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة الدرجات النارية فى منطقة دار السلام، اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة آخرى بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

نجحت الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص)، باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ( شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم ).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وتم بارشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية" شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة.