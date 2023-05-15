اليوم السابع
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غرق شاب فى نهر النيل أثناء التنزه بصحبة أصدقائه بمنطقة أوسيم

الإثنين، 15 مايو 2023 02:54 م
غرق شاب فى نهر النيل أثناء التنزه بصحبة أصدقائه بمنطقة أوسيم نهر النيل ، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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تعرض شاب للغرق في نهر النيل بأوسيم، وأشارت تحريات رجال المباحث أن الضحية خلال التنزه بصحبة أصدقائه، اختل توازنه وسقط في المياه، ليلقى مصرعه لعدم إجادته السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بأوسيم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا أثناء تنزه بصحبة أصدقائه، اختل توازنه وسقط بالنيل ليلقى مصرعه لعدم إجادته السباحة. 
 
تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثة الشاب، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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