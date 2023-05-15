شاهد فرحة تلاميذ الابتدائية بالأقصر عقب نهاية امتحانات الترم الثانى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أنهى طلبة الصفوف الثالث والخامس والسادس الإبتدائي بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، امتحانات نهاية العام الدراسي وانطلقوا فى أجواء من البهجة والفرح أمام المدارس عقب نهاية إمتحاناتهم، حيث تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عدد من المدارس في الإدارات التعليمية المختلفة، لمتابعة بعض من مدارسها والوقوف على حال سير العملية الإمتحانية بمدارس الإدارة.

وقالت سامية سامية أحمد الناظر مدير مدرسة الخضري الإبتدائية بالأقصر، إنه فعاليات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ الصفوف الابتدائية انتهت، حيث تم تقديم أفضل دعم لهم خلال أيام الامتحانات وتوفير الأجواء اللازمة لهم داخل اللجان طوال الأيام الماضية.

وفى نفس السياق، أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، استعداداتها وتجهيزات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية والتى تبدأ يوم الخميس 18 مايو الجارى وتنتهى فى الأربعاء 24 مايو، حيث تم التأكيد على تقديم أفضل دعم للطلبة خلال أيام الإمتحانات طوال الشهر المقبل.

وفى هذا الصدد، شدد الدكتور صبرى خالد، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التي تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار، وأيضاً بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات حال حدوث أي أمر طارئ، حيث ناقش مع قيادات المديرية ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لجان الشهادة الإعدادية وذلك بحضور صفوت جارج وكيل المديرية وهشام عبد الستار محمود مدير الشئون التنفيذية والخدمات بالمديرية.

وناشد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، قبل دخول الإمتحانات كافة الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة خلال تأدية إمتحاناتهم، مؤكداً على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ الاستعجال في الإجابة، كما قرر تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي 2022/ 2023، حيث أوصى مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم تقرير عن أداء رئيس اللجنة في نهاية سير الامتحان، مؤكدا على مسؤولية رئيس اللجنة مسؤولية كاملة عن حسن سير العمل وانضباطه وعدم تنازله عن اى من مهام عمله لأي من أعضاء اللجنة وذلك فى إطار الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات دورية.



تلاميذ الإبتدائية عقب نهاية إمتحاناتهم



خروج تلاميذ الإبتدائية من الإمتحانات



سعادة تلاميذ الإبتدائي في نهاية الإمتحانات



فرحة تلاميذ الإبتدائية فى الأقصر عقب الإمتحانات



فرحة تلاميذ الإبتدائية فى الأقصر عقب نهاية آخر أيام الإمتحانات







