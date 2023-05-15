وقال السفير - فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يشارك وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس في اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية المزمع عقدها في 20 يونيو بالقاهرة .. مشيرا إلى أنه يتم حاليا الإعداد لزيارات أخرى من بينها زيارة لوفد برلماني مصري لفيلنيوس هذا العام وكذلك زيارة لوزير النقل الليتواني لمصر نهاية هذا العام.

وأوضح أنه تم تشكيل مجموعة التعاون في البرلمان الليتواني برئاسة نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية جيدروس سوربليس العام الماضي وتتضمن 14 عضوا من 5 أحزاب سياسية .

وأعرب السفير عن أمله في أن يتم تنظيم الاجتماع الثالث للجنة المصرية – الليتوانية المشتركة في القاهرة العام المقبل.. مشيرا إلى أن الاجتماع الأول للجنة عقد في القاهرة عام 1998 والثاني في فيلنيوس عام 2019 .. معربا عن اعتقاده بأن فتح السفارة المصرية في فيلنيوس سيساعد على دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين .

وعن التعاون الاقتصادي ، قال جايليوناس إنه تم عقد الاجتماع بين وفد رجال الأعمال للغرف التجارية في فيلنيوس والغرفة التجارية بالقاهرة في مارس 2023 والتي شهدت التوقيع علي اتفاقيات للتعاون بين الغرف التجارية وشبكات سيدات الأعمال مما يفتح المجال أمام التواصل والتعاون بين الجانبين .. مشيرا إلى أنه هذه الاجتماعات جاءت بعد توقف عامين بسبب القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد -19 .

وأضاف أنه يتم الإعداد لزيارة بعثة رجال الأعمال المصريين إلى ليتوانيا في يوليو المقبل ،كخطوة نحو تشكيل مجلس الأعمال المصري – الليتواني .. مؤكدا أن أهم مجالات التعاون الثنائي تشمل الصناعة بخاصة الصناعة الإلكترونية ، والآلات والمعدات الصناعية ، والليزر ، والآلات الكهربائية ، والمنتجات المعدنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، مع التركيز على الأمن السيبراني وصناعة الأغذية الزراعية و الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية والوقود الحيوي وحماية البيئة.

وأفاد السفير الليتواني إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 183 مليون يورو عام 2022 بزيادة تقدر بنحو 137 في المائة بالمقارنة بعام 2021 من بينها 126 مليون يورو صادرات مصرية لليتوانيا بينما الواردات لمصر بلغت 57 مليون يورو .. لافتا إلى أن بلاده تستورد 150 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا من مصر.

وعن الاستثمار، أكد تشجيع بلاده للتعاون الثنائي وإقامة المشروعات بين الشركات الليتوانية والمصرية .. لافتا إلى أنه لا توجد استثمارات ليتوانية في مصر بينما الاستثمارات المصرية في بلادنا تتزايد وتبلغ حاليا 540 ألف يورو.

وعن السياحة، أوضح السفير أن مصر تعد من أكثر الوجهات المفضلة في ليتوانيا حيث زار ما يقرب من 82 ألف ليتواني مصر في عامي 2021 و2022 .

وشدد السفير على تطلع بلاده لفرص تعاون مع مصر في مجال النقل والخدمات اللوجستية .. لافتا إلى إمكانية تعزيز السياحة في كلا الاتجاهين من خلال تسيير رحلات طيران منتظمة .. مؤكدا على اهتمامه بجذب السائحين المصريين لبلاده خاصة في مجال المنتجعات الصحية والعلاجية.

وأشار جايليوناس إلى أن ليتوانيا تتمتع بإمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي والاستثماري حيث احتلت المركز 17 عالميا من حيث الحرية الاقتصادية والسادس من حيث مؤشر الأمن السيبراني والمركز السادس من حيث مؤشر التنافسية الضريبة من بين 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .. لافتا إلى أن بلاده تمتلك العمالة الماهرة والبنية التحتية المتطورة والبنية التحتية الرقمية القوية والحوافز الضريبية ومراكز خدمات مشتركة.