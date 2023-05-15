زراعة 175 ألف شجرة بالميادين والمدارس ومراكز الشباب بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن زراعة 175 ألف شجرة مثمرة بالميادين والشوارع وبالمدارس ومراكز الشباب وبعدد من المستشفيات، وجارى زراعة 50 ألف شجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، من بين 225 ألف شجرة وردت للمحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، 100 مليون شجرة

تابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، زراعة الأشجار بالميادين والشوارع وبالمدارس ومراكز الشباب، موجها بريها وتهذيب الأشجار بالحدائق.

تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، زراعة الأشجار المثمرة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال اللواء خالد محمد كشك، إنه وجه بالمتابعة المستمرة من خلال اللجان المشكلة لغرس الأشجار بالأماكن الصالحة لنوعيتها، من حيث التربة والرى وتجهيزها مسبقا حفاظا على الأشجار وعدم إهدارها، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، شهدا استلام قافلة تتضمن 225 ألف شجرة مثمرة، لزراعتها بالمحافظة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة "، وفى إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية، كما شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فى زراعة الأشجار على طريق رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ طنطا" وبعدد من ميادين مدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد الجنزورى، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، ومنسق المبادرة، والمهندس حسن صفوت موافى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور محمود زهران، مدير جهاز النظافة بالمحافظة، وعدد من التنفيذيين والشعبيين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 225 ألف تنوعت ما بين ( رمان – كاربس – كازورينا – يوسفى، جوافة، ليمون، وزيتون، نبق، فرش الزجاج، )، لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية بمدن ومراكز وقرى كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور محمد الجنزورى، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وبالتنسيق مع رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، ومسئولى إدارات التشجير بالأحياء ومسئولى البيئة بالمحافظة، و تضمنت الحملة 225 ألف شجرة من الأشجار الخشبية المثمرة، مؤكدة أنه سيتم زراعتها وتوزيعها بأماكن محددة داخل المراكز والمدن من خلال لجان مشتركة من الجهات المختلفة، ووفقًا لخطة محددة، مراكز الشباب والمدارس، والجامعة، والمستشفيات، والمجالس القروية والمدن.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء بالمحافظة، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحرارى، مع تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً دعمه الكامل للتوسع فى زراعة الأشجار بمختلف أنواعها لتحقيق أقصى استفادة منها وتوجيه رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة سبل الدعم لها.

وأضاف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، تستهدف هذه المبادرة التوسع فى المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، هذه المبادرة تساعد على الحد من مخاطر الاحتباس الحرارى، والتغيرات المناخية، وتعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع، كما تضمنت قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 التى ترأستها مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022، كما جاءت فاعليات مشروع مبادرة "100 مليون شجرة" التى تهدف إلى تطوير البيئة ومواجهة التغيرات المناخية بشكل يضمن الحفاظ على البيئة.