اليوم السابع
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رفع 200 طن مخلفات بمركز أبو النمرس فى الجيزة

الإثنين، 15 مايو 2023 02:39 م
رفع 200 طن مخلفات بمركز أبو النمرس فى الجيزة رفع 200 طن مخلفات بمركز أبو النمرس في الجيزة
كتبت – مرام محمد

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الأحياء والمراكز والمدن في تنظيم حملات رفع المخلفات وإجراء المتابعات الميدانية لكافة القطاعات لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعددًا من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها .

وفي هذا الإطار، وفور رصد محافظة الجيزة تراكم للمخلفات بجانبي طريق الترعه الشبرامنتية والصليبة بمركز ومدينة أبو النمرس ، كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بتوجيه فرق النظافة لرفع كافة المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار اليها وتمهيد الطريق أمام الحركة مع المتابعه الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجدداً وذلك في اطار جهود محافظة الجيزة لتحسين مستوى النظافة .

وأسفرت جهود مركز ومدينة أبو النمرس عن رفع 200 طن مخلفات ورتش بدءاً من منطقه الدائري وحتي طريق الجبل والترعة الشبرامنتية وذلك خلال حملات على مدار يومين وجاري الاستكمال.

ووجه راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم .

رفع 200 طن مخلفات بمركز أبو النمرس في الجيزة (5)
رفع 200 طن مخلفات بمركز أبو النمرس في الجيزة

 

رفع 200 طن مخلفات بمركز أبو النمرس في الجيزة (6)
رفع 200 طن مخلفات بمركز أبو النمرس في الجيزة

 

رفع 200 طن مخلفات بمركز أبو النمرس في الجيزة (1)
رفع 200 طن مخلفات بمركز أبو النمرس في الجيزة

 

رفع 200 طن مخلفات بمركز أبو النمرس في الجيزة (2)
رفع 200 طن مخلفات بمركز أبو النمرس في الجيزة

 

رفع 200 طن مخلفات بمركز أبو النمرس في الجيزة (3)
رفع 200 طن مخلفات بمركز أبو النمرس في الجيزة

 

رفع 200 طن مخلفات بمركز أبو النمرس في الجيزة (4)
رفع 200 طن مخلفات بمركز أبو النمرس في الجيزة

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