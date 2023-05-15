رئيس مدينة الحسينية عن صورة "سلم البريد المسدود": خاص بميكنة الصراف الآلى

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس سامي معجل رئيس مدينة الحسينية بالشرقية، إن السلم المسدود الكائن بمكتب بريد قرية الأخيوة، هي خاصة بميكنة الصراف الآلي، التي سيتم تركيبها خلال الفترة المقبلة.

و أشار رئيس المدينة إلى أن مكتب البريد هو ضمن مكاتب البريد المطورة المزودة بخدمات الآلية، لخدمة الأهالي، ضمن مبادرة حياة كريمة، أن أعمال تشطيبات الأخيرة، تستلزم تركيب الدرجات، تهميدا لتركيب الميكانات بعدد من القرى.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي، تدوالت صورة يظهر فيها سلم بعدد 5 درجات، مسدود بحائط جابني، لمبنى مكتب بريد قرية الأخيوة، بشكل ساخر، مما أثار حالة من الجدال على عدد من المواقع.