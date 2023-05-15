رئيس البريد المصرى يلتقى سكرتير عام الاتحاد البريدى الإفريقى لبحث سبل التعاون

كتبت هبة السيد

التقى الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري ؛ سيفاندو شيف مويا، سكرتير عام الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل بهدف بحث سبل مضاعفة أوجه التعاون بين البريد المصري والاتحاد البريدي الإفريقي الشامل وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بسويسرا.

وصرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن لقاء سيفاندو شيف مويا، سكرتير عام الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل جاء بهدف بحث مضاعفة فرص التعاون بين البريد المصري والاتحاد البريدي الإفريقي خلال الفترة المقبلة، حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال الخدمات البريدية والتوصيل السريع والخدمات البريدية الإلكترونية وتبادل الخبرات وكيفية نشر وتعميم تجربة نجاح البريد المصري في تطوير البنية التحتية واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء، كما تناول اللقاء بحث إمكانية تحقيق أقصى استفادة للإدارات البريدية الإفريقية من مركز التدريب الإقليمي الذي سوف تستضيفه مصر، والعمل من خلاله على تنمية وتطوير الخدمات البريدية وتحقيق الترابط والتكامل بين الدول الإفريقية.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات البريدية بما يتيح تطوير الخدمات وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه أشاد سيفاندو شيف مويا، سكرتير عام الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل؛ بمبادرة البريد المصري التي أطلقها عبر استضافة مركز إقليمي للتدريب البريدي في القاهرة لخدمة البلدان الإفريقية بما يضمن تطوير الخدمات البريدية وتحقيق التكامل بين المؤسسات الإفريقية، مشيرًا إلى أن اللقاء جاء بهدف بحث مضاعفة أوجه التعاون مع البريد المصري أحد أهم المؤسسات البريدية في أفريقيا وأعرقها والذي يشهد تطورا ملحوظا على كافة المستويات.

وأشار سيفاندو شيف مويا، سكرتير عام الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل إلى أهمية التعاون بين الاتحاد البريدي الإفريقي والبريد المصري بما يعزز الصناعة البريدية في المنطقة والعمل على نقل الخبرات في مجال تقديم الخدمات البريدية والتدريب للإدارات البريدية المختلفة، من أجل تعزيز الصناعة البريدية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.