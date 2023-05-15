تقديم الخدمات الطبية لـ1526 مواطنا بقافلة حياة كريمة ي قرية بقلين كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفرالشيخ، قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، بقرية منشأة شبراطو بمركز قلين، وذلك على مدار يومين بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف وكيل الوزارة، الدكتورة إلهام محمد، واللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وكيل المديرية الدكتور طارق الشربينيى، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

وشهدت القافلة الطبية ترددا عاليا من أهالى القرية خلال فعالياتها بالقرية على مدار اليومين للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة من خلال 10 عيادات، بواقع 8 تخصصات طبية مختلفة (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامه، نسا، تنظيم أسرة، أسنان)، وتلك أهم مؤشرات نشاط أهم الخدمات الطبية المقدمة بالقافلة.

قال جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أجرت القافلة الطبية الكشف الطبى على 1526 مواطناُ، وأجريت 213 تحليل طبى (معمل الدم/معمل الطفيليات)، وإجراء 94 أشعة، كما تلقى 883 مواطنا بندوات التثقيف والإرشاد الصحى.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، كما تضمنت القافلة المبادرة الرئاسية " 100 مليون صح، التزامًا بأهدافها واستدامتها، وجرى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ( الضغط والسكر ) على 100 مواطن خلال القافلة، بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية ل 15 مرضى، والتحويل لأقرب مستشفى ل12 مريض لاستكمال تلقى العلاج اللازم أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنها تفقدت القافلة برفقة أعضاء فريق الإشراف بالإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة، القافلة، وأنها وجهت الشكر والتقدير على الدعم المستمر من الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة، وتوجيهاتهم الكريمة دائما فى إطار تحسين وزيادة جودة الخدمات النوعية المختلفة المقدمة بالقوافل العلاجية.

وأضاف الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بخالص الشكر والتقدير لكلٍ الإدارة الصحية بمركز قلين، والمجلس المحلى لمركز ومدينة قلين، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم معنا وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمة مميزة فى صورة مميزة لأهالينا الكرام.



اجراء التحاليل الطبية



اجراء الكشق الطبلي بالقافلة



المشرفون على القافلة الطبية



جانب من اجراء تسجيل المرضى



صرف الادوية مجانا للمرضى