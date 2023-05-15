تفاصيل إنشاء الخط الثانى للقطار السريع من أكتوبر لأبوسمبل

تنفذ مصر شبكة القطارات الكهربائية السريعة، وهى مكونة من 4 خطوط تغطى أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال تصل إلى 2250 كم، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول 2024.
وفى النقاط التالية نرصد تفاصيل الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
- يربط الخط الثانى للقطار السريع عددا كبيرا من المحافظات
- يعد أطول خط من بين الخطوط الثلاثة الجارى تنفيذها
- يخدم محافظات الصعيد، من "أكتوبر /الأقصر / أسوان/ أبوسمبل
طوله 1400 كم.
- أطلق عليه اسم الخط الأحمر
- به قطاران "قطار سريع – قطار اقليمى"
- يشمل الخط الثانى للقطار السريع 36 محطة (9 سريعة + 27 إقليمية) .
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