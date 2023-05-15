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تفاصيل إنشاء الخط الثانى للقطار السريع من أكتوبر لأبوسمبل

الإثنين، 15 مايو 2023 12:00 ص
تفاصيل إنشاء الخط الثانى للقطار السريع من أكتوبر لأبوسمبل القطار الكهربائى
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ مصر شبكة القطارات الكهربائية السريعة، وهى مكونة من 4 خطوط تغطى أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال تصل إلى 2250 كم، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول 2024. 
وفى النقاط التالية نرصد تفاصيل الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع 
 
- يربط الخط الثانى للقطار السريع عددا كبيرا من المحافظات
- يعد أطول خط من بين الخطوط الثلاثة الجارى تنفيذها
 - يخدم محافظات الصعيد، من "أكتوبر /الأقصر / أسوان/ أبوسمبل 
طوله 1400 كم. 
- أطلق عليه اسم الخط الأحمر
- به قطاران "قطار سريع – قطار اقليمى"
- يشمل الخط الثانى للقطار السريع 36 محطة (9 سريعة + 27 إقليمية) .
 
 
 
 

الخط الاول للقطار السريع

القطار الكهربائي السريع

شبكة القطار السريع

الخط الثاني للقطار السريع

الخط الثالث للقطار السريع

الخط الرابع للقطار السريع



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