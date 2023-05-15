تحرير 230 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق والتحفظ على سلع فى بنى سويف

بنى سويف ــ هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على أهمية واستمرارية حملات التفتيش والرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكل صور الغش التجارى بالسوق السويفى.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعى لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 6 حتى 13 من مايو الجارى، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذى عرضه المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى استمرار العمل بمعارض أهلاً رمضان ومعارض السلع الغذائية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والقيادات السياسية بالمحافظة بمدة فترة العمل بمعارض (أهلاً رمضان) والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والمحال والسلاسل التجارية بعد موسم الأعياد وشهر رمضان الكريم نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، ومن منطلق أن تلك المعارض تعتبر إحدى أدوات الحماية المجتمعية التى توفرها الدولة والمديرية، والتى تهدف لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بالجودة العالة والأسعار المناسبة ومواجهة كافة صور الاحتكار للسلع والمغالاة فى الأسعار والغش التجارى.

وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 151 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 16 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 43 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 24 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 30 محضرا لتدنى مستوى نظافة أدوات العجين، و13محضرًا لعدم لعدم صرف بون للمواطنين، 12 محضرا لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 10 محاضر للتصرف فى 343 جوال دقيق بلدى مدعم زنة 50 كجم، و3 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مايو للبدالين بنسبة 75٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، فى حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشى تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى، حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة(.

فى حين أسفرت الحملات اليومية التى تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 3 محاضر ضد المسئولين عن منشآت لبيع السلع الغذائية لقيامهم بعرض وبيع مواد غذائية مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 5 أطنان علف غير معلوم مصدرها، و5 كجم مصنعات لحوم مجهولة المصدر، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المسئولين عن مخبز سياحى لاستخدامه دقيق بلدى مدعم والمخصص للمخابز البلدية حيث تم ضبط 200كجم دقيق مدعم، وتم التحفظ على المضبوطات، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على 60 كجم لحوم، و3محاضر لإدارة أنشطة تجارية بدون ترخيص، وتحرير 25 محضرًا للعاملين فى مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و20 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

وفى مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، فقد تم تحرير محضر ضد المسئولين عن إدارة طلمبة البنزين بدون ترخيص من الجهات المختصة ودون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة المصرية العامة للبترول للتعامل فى المواد البترولية، حيث تم ضبط 100 لتر مواد بترولية بخزانات الطلمبة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرين للمسئولين عن مستودعات البوتاجاز المنزلية لعدم تقديم الإخطار الشهرى عن حركة المواد البترولية بالمحطات فى المواعيد المقررة.

وعن ملف الغش التجارى فقد قامت الحملات المشتركة من التموين والطب البيطريومباحث التموين من بتحرير 4محاضر لمسئولين عن منشآت غذائية لقيامهم بحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط والتحفظ على 14 قالب لانشون و10كجم جبن رومى، 29 حلوى أطفال، 12كجم مصنعات لحوم منتهية الصلاحية، ومحضرًا لأحد المنشآت الصناعية لاستخدامه علامة تجارية مملوكة للغير، علاوة على سحب 3 عينات غذائية وغير غذائية لفحصها معمليًا.

فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتى ضمن مبادرة حياة كريمة، ممن تمت الموافقة على طلباتهم،، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية، فى حين يجرى تشغيل عدد 30 منفذ بعد استكمال الإجراءات والشروط المطلوبة.