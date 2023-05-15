تحرير 12 محضراً ومخالفة متنوعة لمحلات تجارية ومخابز بلدية بأسوان

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 8 محاضر لمخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم وجود شهادات صحية ، كما سبق ذلك تنظيم حملة فى الفترة الصباحية استهدفت المرور على المخابز البلدية ، والتأكيد على المواصفات والأوزان وجودة رغيف الخبز المدعم للمواطن ، وتم تحرير 4 محاضر لمخالفات متنوعة ما بين خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ، والتصرف فى حصص الدقيق ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية، وتكثيف الحملات المكبرة سواء فى الفترة الصباحية أو المسائية للحفاظ على السلع المدعمة من الدولة ، ومحاسبة المتلاعبين فيها.