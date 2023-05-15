اليوم السابع
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الإثنين، 15 مايو 2023 06:15 م
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تحرير 12 محضراً ومخالفة متنوعة لمحلات تجارية ومخابز بلدية بأسوان

الإثنين، 15 مايو 2023 05:16 م
تحرير 12 محضراً ومخالفة متنوعة لمحلات تجارية ومخابز بلدية بأسوان حملة مسائية مكبرة على المحلات التجارية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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نظمت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بمحافظة أسوان، بقيادة محمود عليان، حملة مسائية مكبرة على المحلات التجارية والسوبر ماركت والمطاعم بالتنسيق مع إدارة تموين السباعية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 8 محاضر لمخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم وجود شهادات صحية ، كما سبق ذلك تنظيم حملة فى الفترة الصباحية استهدفت المرور على المخابز البلدية ، والتأكيد على المواصفات والأوزان وجودة رغيف الخبز المدعم للمواطن ، وتم تحرير 4 محاضر لمخالفات متنوعة ما بين خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ، والتصرف فى حصص الدقيق ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية، وتكثيف الحملات المكبرة سواء فى الفترة الصباحية أو المسائية للحفاظ على السلع المدعمة من الدولة ، ومحاسبة المتلاعبين فيها.


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