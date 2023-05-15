اليوم السابع
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بيطرى القاهرة يضبط 2.5 طن مصنعات لحوم غير صالحة.. صور

الإثنين، 15 مايو 2023 10:52 ص
بيطرى القاهرة يضبط 2.5 طن مصنعات لحوم غير صالحة.. صور ضبط السلع مجهولة المصدر
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مديرية الطب البيطرى تقوم بعمل حملات مكثفة بالتعاون مع مديريتى الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.
 
وأكد محافظ القاهرة استمرار جهود ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
 
وفى هذا السياق، أشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملات المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط مصنع غير مرخص بمدينة القاهرة الجديدة، حيث بلغت إجمالى المظبوطات 2 طن و525 كجم مصنعات متنوعة من اللحوم والطيور والدهون ودوبريهات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفة للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.
 
وأشار مدير مديرية الطب البيطرى، إلى أن هناك حملات مكثفة علي محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء القاهرة للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض بالأسواق.
 
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القاهرة

الطب البيطري

السلع الغذائية

اللحوم الفاسده

اللحوم



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