اليوم السابع
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الهيئة القومية للبريد توضح موقف "درج" مكتب بريد الأخيوة فى الشرقية

الإثنين، 15 مايو 2023 10:16 م
الهيئة القومية للبريد توضح موقف "درج" مكتب بريد الأخيوة فى الشرقية مكتب بريد الأخيوة فى الشرقية
كتبت هبة السيد

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علقت الهيئة القومية للبريد، على تدوال صورة لدرج بمكتب بريد يصل في نهايته إلى حائط، أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الإجتماعي. قالت الهيئة، إن المكتب المتداول بالصورة هو مكتب بريد بقرية الأخيوة يتبع منطقة بريد شمال الشرقية. 
 
وأضافت أن المكتب ضمن مكاتب البريد المقرر تزويدها بماكينة صراف آلي، والدرج الموضح بالصورة هو درج ماكينة صراف آلي جاري تركيبها. 
 
وقالت الهيئة :"نظرًا لأن أعمال التشطيبات النهائية بالمكتب تستلزم تركيب الدرج ولوازمه تمهيدًا لتركيب ماكينة الصراف الآلي، فقد تم تركيب السلم وغلق مكان الماكينة كإجراء تأميني لحين تركيب الماكينة."
 
وأوضحت أن ماكينة الصراف الآلي جاري تركيبها حاليًا لخدمة أهالي قرية الأخيوة والعزب المجاورة، حيث يخدم المكتب 12 عزبة مجاورة ويصرف أكثر من 6000 معاش، والمكتب يقدم جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري.
 
تنفذ الهيئة القومية للبريد، خطة تطوير شاملة تشمل جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، من تطوير البنية التحتية والأنظمة وتجهيز المكاتب على أعلى مستوى وتزويد المكاتب بماكينات صراف آلي لخدمة أهالينا في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية وتقديم الخدمات لهم بالشكل اللائق.
 
وتناشد الهيئة القومية للبريد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، وضرورة التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من المعلومة قبل نشرها؛ تجنبًا لإثارة البلبلة بين المواطنين.
 
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مكتب بريد الأخيوة فى الشرقية

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مكتب بريد الأخيوة فى الشرقية
 

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