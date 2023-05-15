اليوم السابع
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الاستخبارات العراقية تعتقل خلية تقدم الدعم لتنظيم داعش الإرهابي

الإثنين، 15 مايو 2023 03:00 ص
الاستخبارات العراقية تعتقل خلية تقدم الدعم لتنظيم داعش الإرهابي القوات العراقية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت الاستخبارات العراقية، الأحد، توقيف شبكة تقدم الدعم لعناصر من تنظيم "داعش" في محافظة ديالى، شرق العاصمة بغداد.

وجاء في بيان أوردته خلية الإعلام الأمني العراقية: "من خلال استمرار العمليات الاستخبارية الدقيقة تم التوصل لمعلومات عن وجود شبكة تقدم الدعم لعناصر تنظيم داعش في محافظة ديالى وتزويدهم بالمواد الغذائية والأموال والمستلزمات الأخرى".

وأضاف البيان: "بعد نصب كمين محكم ومتابعة ومراقبة مستمرة، تم القبض على أربعة متهمين من داعش، إذ أفشلنا مخططاتهم وتحركاتهم التي كانت تشكل خطراً أمنياً على المحافظة، والتحقيق جار معهم لاتخاذ الاجراءات القانونية".

 


الاستخبارات العراقية

تنظيم داعش الإرهابي

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