الأمن الأمريكي يكشف عن عدد اللاجئين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة

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قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، الأحد، إن قوات حرس الحدود أبلغت عن انخفاض بنسبة 50% في محاولات دخول اللاجئين على الحدود الجنوبية خلال الأيام التي أعقبت انتهاء صلاحية قانون "العنوان 42"، وهي السياسة التي طبقتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء جائحة فيروس كورونا والتي أتاحت للسلطات القدرة على الطرد السريع لطالبي اللجوء.

وأوضح مايوركاس في تصريحات -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "في الواقع، خلال اليومين الماضيين شهدت دورية حرس الحدود الأمريكية انخفاضًا بنسبة 50% تقريبًا في عدد الأشخاص الذين تمت مواجهتهم على حدودنا الجنوبية مقارنة بالأعداد التي حدثت في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل انتهاء صلاحية قانون العنوان 42 في منتصف ليل الخميس".

ونفى مايوركاس أن تكون سياسة الهجرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن معادلة لسياسة ترامب، موضحا أن المهاجرين إلى الولايات المتحدة الذين لم يحاولوا في اللجوء إلى بلدان أخرى سيحتاجون إلى "إثبات أعلى" للتأهل للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة، مؤكدا أن سياسة إدارة بايدن "ليست حظرا للجوء".

جدير بالذكر أن قانون "العنوان 42" انتهت صلاحيته الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف بين المشرعين والمسؤولين من قدوم موجة من المهاجرين عبر الحدود الأمريكية، لكن المسؤولين قالوا إنهم لم يروا بعد تغييرًا في مستويات المهاجرين في الساعات التي أعقبت انتهاء سريان القانون، وكانت إدارة بايدن قد استعدت لهذا التدفق المحتمل بزيادة موارد القوات الحدودية بما في ذلك 24 ألف من العناصر الأمنية إلى هناك.